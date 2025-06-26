Агент нападающего заявил, что омичам может не хватить средств, чтобы подписать игрока.

Возвращение форварда Клима Костина в «Авангард» оказалось под вопросом. Об этом сообщил его представитель Александр Черных. По словам агента, изначально омский клуб был заинтересован в переходе нападающего, но теперь ситуация изменилась.

– В Омске были готовы его подписать. Но сейчас они не знают, останется ли он в России или нет, не сидят без дела и подписывают игроков. Может получиться так, что они физически не смогут предложить ему достойный контракт. Тогда Костину нужно будет принимать решение, готов ли он играть за те деньги, которые ему предложат, – цитирует слова агента телеграм-канал «Хоккейная правда».

Ранее сообщалось, что сам хоккеист хотел бы вернуться в «Авангард». Напомним, что в сезоне-2020/2021 он завоевал с «ястребами» Кубок Гагарина.

В прошлом сезоне Костин провел 35 матчей за «Сан-Хосе» в НХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач при показателе полезности -6.