Гендиректор «Авангарда» подтвердил запрос на проведение турнира в Омске.
Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков сообщил о возможных планах провести Матч звезд в Омске.
По его словам, запрос на организацию турнира уже поступил от губернатора Виталия Хоценко.
– Насколько мне известно, запрос на проведение Матча звезд в Омске в сезоне-2026/27 от губернатора направлен. Поэтому вполне возможно, что это все-таки произойдет в Омске. И мы, как и положено «Авангарду», сделаем все по высшему разряду. Если событие состоится, то мы постараемся сделать так, чтобы это был лучший Матч звезд за всю историю проведения таких событий, – сообщил Чистяков порталу Om1.
Напомним, в прошлом сезоне Матч звезд КХЛ проходил в Новосибирске. В нем принимали участие Наиль Якупов, Семен Чистяков и капитан команды Дамир Шарипзянов. В этом году матч состоится в Екатеринбурге на новой УГМК-Арене.
Ранее сообщалось, что в «Матче года» в Москве примут участие Ткачев и Шарипзянов из омского «Авангарда».