Омск-Информ
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·Образование

Он окончил школу № 142 в Октябрьском округе.
В Омской области завершился основной период сдачи ЕГЭ. Как сообщил сегодня губернатор Виталий Хоценко, в регионе насчитали 34 стобалльника.
Причем один участник сдал сразу два ЕГЭ на 100 баллов. Это выпускник городской школы № 142 Кирилл Мурин. По каким предметам он написал экзамены на отлично, глава региона не сообщает.
Отметим, что в этом году с ЕГЭ и ОГЭ исключили 7 человек. Все они попытались воспользоваться запрещенными материалами.
Андрей Андреев
·Образование

Он окончил школу № 142 в Октябрьском округе.
В Омской области завершился основной период сдачи ЕГЭ. Как сообщил сегодня губернатор Виталий Хоценко, в регионе насчитали 34 стобалльника.
Причем один участник сдал сразу два ЕГЭ на 100 баллов. Это выпускник городской школы № 142 Кирилл Мурин. По каким предметам он написал экзамены на отлично, глава региона не сообщает.
Отметим, что в этом году с ЕГЭ и ОГЭ исключили 7 человек. Все они попытались воспользоваться запрещенными материалами.
Андрей Андреев