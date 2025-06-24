Нарушители использовали шпаргалки, вспомогательную литературу и средства связи.
Стало известно, что в ходе основного этапа ЕГЭ и ОГЭ семь омичей были исключены из аудиторий. Причинами послужило использование запрещенных материалов: пятерых учеников выдворили за найденные шпаргалки и вспомогательную литературу, двое нарушителей были обнаружены с техническими средствами связи, сообщает НГС55 со ссылкой на региональный минобр.
Также представители министерства напомнили, что причинами удаления с экзамена могут служить и другие нарушения регламента, такие как передача чужой работы, разговоры в аудитории, вынос черновиков или фотографий контрольных заданий за пределы пункта сдачи экзамена.
За нарушение установленных правил участникам грозит серьезное последствие: результаты экзамена аннулируются, а повторная попытка возможна только в следующем учебном году.
Ранее сообщалось, что только один омич сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов.