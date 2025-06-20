Омск-Информ
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·Образование

Всего в регионе насчитали 29 работ, написанных на высший балл.
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Министерство образования Омской области подвело итоги ЕГЭ по биологии и географии. Стобалльных работ по биологии в этом году нет. Один участник набрал 96 баллов, а доля высокобалльников составляет почти 5 %.
Экзамен по географии на 100 баллов сдал только один участник – выпускник Омского военного кадетского корпуса. Еще один участник набрал 95 баллов. Доля высокобалльных работ – 5 %.
Ранее стали известны результаты ЕГЭ по истории, литературе, химии, математике, русскому языку, обществознанию и физике. На сегодняшний день в Омской области насчитывается 29 стобалльных работ.
Андрей Андреев
·Образование

Всего в регионе насчитали 29 работ, написанных на высший балл.
.
Министерство образования Омской области подвело итоги ЕГЭ по биологии и географии. Стобалльных работ по биологии в этом году нет. Один участник набрал 96 баллов, а доля высокобалльников составляет почти 5 %.
Экзамен по географии на 100 баллов сдал только один участник – выпускник Омского военного кадетского корпуса. Еще один участник набрал 95 баллов. Доля высокобалльных работ – 5 %.
Ранее стали известны результаты ЕГЭ по истории, литературе, химии, математике, русскому языку, обществознанию и физике. На сегодняшний день в Омской области насчитывается 29 стобалльных работ.
Андрей Андреев