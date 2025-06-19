Четверо ее выпускников написали работы на высший балл.

В Омской области подвели итоги ЕГЭ по обществознанию и физике. Как сообщает региональное министерство образования, на 100 баллов физику написали трое – выпускники городских лицея № 74, гимназии № 19 и школы № 144. Еще семь участников написали работу по физике на 97 баллов. Доля высокобалльников по этому предмету составила 6 %.

По обществознанию 100-балльных работ нет. Лишь один выпускник сдал экзамен на 98 баллов. Доля высокобалльных работ по этому предмету превысила 4 %.

Ранее в Омске опубликовали результаты ЕГЭ по истории, литературе, химии, математике и русскому языку. Общее количество 100-балльных работ в регионе выросло до 28.

Отметим, что выпускники школы № 19 написали 4 работы на 100 баллов: 2 – по химии, 1 – по литературе и 1 – по физике.