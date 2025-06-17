В регионе уже 25 человек написали экзамены без ошибок.
В Омской области подвели результаты ЕГЭ по русскому языку, который состоялся 30 мая. Как сообщает региональное министерство образования, без ошибок его сдали 8 выпускников.
По 100 баллов получили выпускники городских гимназий № 85, 140, 115, лицея № 64, школы № 142, а также выпускники Тарской школы № 2, Саргатского лицея № 1 и АНПОО «Многопрофильная академия непрерывного образования». Еще 28 человек набрали по 97 баллов. Количество высокобалльных работ (от 80 баллов и выше) составило более 9 %.
Общее количество стобалльных работ в регионе выросло до 25. Ранее стали известны результаты ЕГЭ по истории, литературе, химии и математике. В этих экзаменах отличились ученики городских школ № 109, 96, 114, 142, лицеев № 54, 64, 92, гимназии № 19, частного образовательного учреждения «РЖД лицей № 8», многопрофильного центра развития одаренности № 117, Исилькульского лицея, Белогривской школы Большеуковского района, Полтавской школы № 2, а также студенты колледжей.