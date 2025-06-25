Среди них программисты, инженеры и машинисты.

Сервис по поиску работы HeadHunter выяснил, каким специалистам в Омске предлагают самые большие зарплаты. Среди высокооплачиваемых сотрудников оказались «айтишники», директора, геодезисты и др.

Специалистов IT-сферы (программистам и разработчикам) в среднем предлагают 99,6 тыс. рублей в месяц. В сфере информационных технологий самыми дорогими стали DevOps-инженеры – 300 тыс. рублей. Руководителю группы разработки предлагают 200 тысяч, а дата-сайентисту – 150 тысяч.

Коммерческий директор может зарабатывать 200 тыс. рублей в месяц. Генеральным, исполнительным, операционным, финансовым директорам предлагают по 150 тыс. рублей. Техническому директору – 120 тыс. рублей.

Геодезистам работодатели региона готовы платить по 188 тыс. рублей. Машинисты могут получать 180 тыс., а геологи – 120 тыс. рублей.