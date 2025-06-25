Омск-Информ
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·Авто

Мужчина, который им управлял, получил сильные ожоги.
Вчера, 24 июня, около 11:40 на трассе в Омском районе загорелся автомобиль. Как сообщили в МЧС, иномарка была припаркована на обочине, когда у нее вспыхнул салон.
Шестеро спасателей, выезжавшие на место, ликвидировали открытое горение уже в 12:04. Площадь пожара составила 5 кв. м.
– Водитель авто госпитализирован с термическими  ожогами, – отметили в МЧС.
Дознаватели устанавливают причину пожара.
Ранее сообщалось о подростке, который получил ожоги в бане. Его доставили в больницу.
Андрей Андреев
·Авто

Мужчина, который им управлял, получил сильные ожоги.
Вчера, 24 июня, около 11:40 на трассе в Омском районе загорелся автомобиль. Как сообщили в МЧС, иномарка была припаркована на обочине, когда у нее вспыхнул салон.
Шестеро спасателей, выезжавшие на место, ликвидировали открытое горение уже в 12:04. Площадь пожара составила 5 кв. м.
– Водитель авто госпитализирован с термическими  ожогами, – отметили в МЧС.
Дознаватели устанавливают причину пожара.
Ранее сообщалось о подростке, который получил ожоги в бане. Его доставили в больницу.
Андрей Андреев