Омск-Информ
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·Происшествия

Из-за этого происшествия он угодил в больницу.
Омская Госавтоинспекция помогла семье с улицы 6-й Станционной доставить 17-летнего сына в больницу. Парень пострадал во время парения в бане.
– Нечаянно вылил на себя ковш с кипятком. Так как в больницу ехать в другой округ города Омска, чтобы не терять времени, родители самостоятельно повезли его к медикам. Опасаясь заторов, решили обратиться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции, которых встретили по пути следования, – сообщили в ГИБДД.
Подросток получил серьезные ожоги лица и тела. Автоинспекторы пересадили его в патрульный автомобиль и доставили в больницу.
Сейчас парень находится в ожоговом центре. Его жизни ничего не угрожает.
Андрей Андреев
·Происшествия

Из-за этого происшествия он угодил в больницу.
Омская Госавтоинспекция помогла семье с улицы 6-й Станционной доставить 17-летнего сына в больницу. Парень пострадал во время парения в бане.
– Нечаянно вылил на себя ковш с кипятком. Так как в больницу ехать в другой округ города Омска, чтобы не терять времени, родители самостоятельно повезли его к медикам. Опасаясь заторов, решили обратиться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции, которых встретили по пути следования, – сообщили в ГИБДД.
Подросток получил серьезные ожоги лица и тела. Автоинспекторы пересадили его в патрульный автомобиль и доставили в больницу.
Сейчас парень находится в ожоговом центре. Его жизни ничего не угрожает.
Андрей Андреев