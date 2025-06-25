Задолженность снижается, но все еще остается.

Вчера в прокуратуре Омской области состоялось заседание коллегии по вопросам оплаты труда, охраны труда и производственного травматизма. Прокурор региона Алексей Афанасьев отметил, что состояние законности в сфере трудового законодательства в Омске требует системного надзора и дополнительных мер.

В прошлом году и в начале 2025 года прокуратура выявила более 15,5 тыс. нарушений закона. Нарушителям выписали 6,5 тыс. актов. К ответственности привлекли более 1,8 тыс. человек. Возбуждено 15 уголовных дел.

Отметим, что задолженность по заработной плате в Омской области снизилась и составляет 34,7 млн руб. За прошлый год и начало этого работодатели выплатили зарплаты 1,6 тыс. сотрудникам, которым задолжали 116 млн рублей.

Прокуратура также выявила более 100 случаев работы без оформления трудовых договоров. Зарплату таким сотрудникам давали «в конвертах», налоги не платили. Прокуратуре удалось легализовать 54 работника.