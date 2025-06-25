Омск-Информ
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·Общество

Он больше не будет соединять улицу Бархатовой и железнодорожный вокзал.
С 1 июля в Омске отменят не только автобус № 28, который соединяет микрорайон Прибрежный и площадь Победы. Как сообщает «Новый Омск», перестанет курсировать автобус № 32 (улица Бархатовой – железнодорожный вокзал).
Напомним, что с 1 июля в Омске также уменьшится количество автобусов на маршрутах № 14, 21, 22, 24, 29, 33, 34, 45, 63, 67, 78, 95, 103, 171. Всего выпуск сократится на 35 транспортных средств.
В тот же день для омичей подорожает проезд в общественном транспорте. При наличном расчете пассажирам придется платить по 45 рублей за поездку, при оплате банковской картой или «Омкой» – 38 рублей.
Андрей Андреев
·Общество

Он больше не будет соединять улицу Бархатовой и железнодорожный вокзал.
С 1 июля в Омске отменят не только автобус № 28, который соединяет микрорайон Прибрежный и площадь Победы. Как сообщает «Новый Омск», перестанет курсировать автобус № 32 (улица Бархатовой – железнодорожный вокзал).
Напомним, что с 1 июля в Омске также уменьшится количество автобусов на маршрутах № 14, 21, 22, 24, 29, 33, 34, 45, 63, 67, 78, 95, 103, 171. Всего выпуск сократится на 35 транспортных средств.
В тот же день для омичей подорожает проезд в общественном транспорте. При наличном расчете пассажирам придется платить по 45 рублей за поездку, при оплате банковской картой или «Омкой» – 38 рублей.
Андрей Андреев