Омск-Информ
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·Общество

О трудностях сообщают жители одного из СНТ в черте города.
Жители садоводческого товарищества «Путеец-1» в Омске пожаловались на отсутствие электроэнергии. По словам омичей, пошли уже вторые сутки отключения.
– Многие люди живут круглогодично, поскольку черта города. Сначала обещали включить свет вчера в 4 часа дня, потом в 7, потом в 11, затем сегодня к 12. Теперь ничего конкретного не говорят, но и ничего не делают, – сообщает автор поста.
Отметим, что отключения света в Омске наблюдаются с прошлой недели. Сегодня «Россети Сибирь» объявили, что снова работают в режиме повышенной готовности из-за погоды, которая может нарушить электроснабжение.
Андрей Андреев
·Общество

О трудностях сообщают жители одного из СНТ в черте города.
Жители садоводческого товарищества «Путеец-1» в Омске пожаловались на отсутствие электроэнергии. По словам омичей, пошли уже вторые сутки отключения.
– Многие люди живут круглогодично, поскольку черта города. Сначала обещали включить свет вчера в 4 часа дня, потом в 7, потом в 11, затем сегодня к 12. Теперь ничего конкретного не говорят, но и ничего не делают, – сообщает автор поста.
Отметим, что отключения света в Омске наблюдаются с прошлой недели. Сегодня «Россети Сибирь» объявили, что снова работают в режиме повышенной готовности из-за погоды, которая может нарушить электроснабжение.
Андрей Андреев