Омск-Информ
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·Общество

Синоптики обещают непогоду, которая может повредить энергообъекты.
Филиал «Россети Сибирь» в Омской области сообщил, что вновь работает в режиме повышенной готовности. Дело в том, что синоптики спрогнозировали в регионе очень сильный дождь, который может привести к перебоям в электроснабжении.
– Для оперативного реагирования в «Омскэнерго» в круглосуточной готовности 214 бригад: 905 специалистов и 264 единицы техники. Бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов при необходимости обеспечат 32 резервных источника электроснабжения мощностью более 30 киловатт каждый, – сообщают «Россети Сибирь».
Сообщить о повреждениях энергообъектов можно по телефону 8-800-220-0-220.
Напомним, перебои в электроснабжении из-за погоды наблюдались в Омске на прошлой неделе.
1394Андрей Андреев
·Общество

Синоптики обещают непогоду, которая может повредить энергообъекты.
Филиал «Россети Сибирь» в Омской области сообщил, что вновь работает в режиме повышенной готовности. Дело в том, что синоптики спрогнозировали в регионе очень сильный дождь, который может привести к перебоям в электроснабжении.
– Для оперативного реагирования в «Омскэнерго» в круглосуточной готовности 214 бригад: 905 специалистов и 264 единицы техники. Бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов при необходимости обеспечат 32 резервных источника электроснабжения мощностью более 30 киловатт каждый, – сообщают «Россети Сибирь».
Сообщить о повреждениях энергообъектов можно по телефону 8-800-220-0-220.
Напомним, перебои в электроснабжении из-за погоды наблюдались в Омске на прошлой неделе.
1394Андрей Андреев