Проект хотят реализовать на улице Маршала Жукова.

В Омске на улице Маршала Жукова хотят благоустроить новую прогулочную зону. Проект получил название «Зеленый рай». Соответствующая идея появилась на платформе «Делай город», и на сегодняшний день идет завершение создания проекта и подготовка необходимых документов.

В настоящее время участок, прилегающий к домам № 76 и 78 на улице Маршала Жукова, выглядит довольно неприглядно: неухоженные зеленые насаждения, разрушенный асфальт и засоренный газон создают неблагоприятное впечатление.

Галина Лисовол. – Эта зона незаслуженно забыта и заброшена. Парковка обезображена и разрушена. Ежедневно сотни жителей города и наших гостей проходят по данному месту. Уверена, им хочется присесть, насладиться отдыхом и далее идти по своим важным делам, – отмечает инициатор проекта

По ее словам, это место может стать одним из самых любимых для прогулок и спокойного отдыха на современных лавочках, среди различных зеленых насаждений, красивых валунов, цветных дорожек из щебня и других дизайнерских фантазий.