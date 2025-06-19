Проект размещен на платформе «Делай город».

Жители микрорайона рядом со спортивным комплексом на улице Масленникова обратились с инициативой оборудовать специальную территорию для выгула и дрессировки собак. Уже много лет омичи сами используют пустырь неподалеку от спорткомплекса для прогулок с четвероногими друзьями. Проект появился при поддержке интерактивной площадки «Делай город».

– Я состою в двух чатах собачников, в одном чате около 40 человек, в другом более 70. И все эти люди имеют собак и живут в центре города. Район академии транспорта, Голубой огонек, площадь Ленина, район СКК им. Блинова. И нам негде гулять со своими питомцами, так, чтоб можно было спокойно отпустить их с поводка и научить определенным командам. Сейчас около СКК им. Блинова есть место, где уже более 10 лет собираются собачники. Находится справа от центрального входа в СКК, ближе к Масленникова, – сообщает инициатор проекта.

Новый проект предполагает создание полноценной площадки с зонами для активного отдыха и занятий спортом, включающими различные тренажеры и снаряды. Авторы идеи рассчитывают превратить пространство в удобный уголок, где владельцы смогут спокойно гулять и тренировать питомцев.

Проект и визуализации уже размещены на онлайн-платформе «Делай город» и проходят согласование.