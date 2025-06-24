Любимое место отдыха детей превратилось в пустую территорию.

Местные жители пожаловались на снос детской площадки в сквере на улице Пономаренко. Омичи отмечают, что долгое время пространство служило любимым местом семейного досуга для жителей близлежащих домов. Просторную зеленую зону украшали молодые деревья, включая сосны, липы, елки и кустарники вроде черемухи и сирени.

На фото видно, что на площадке были разнообразные комплексы развлечений для детей: качели, карусели, лесенки и горки.

Однако недавно местные жители стали свидетелями демонтажа игровых конструкций силами рабочих. Сначала возникла надежда, что старые сооружения заменят новыми, однако теперь, когда лето подходит к середине, территория остается совершенно пустой.

– Недавно все игровые формы и качели убрали рабочие. Мы еще порадовались, что их обновят, подремонтрируют и установят обратно, ведь многие поизносились. В итоге уже июнь на исходе, площадка пустая. Остались лысая елка посередине, которую никакие гирлянды не спасут, и лавочки, – говорится в сообщении в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

Обеспокоенные родители обращаются с призывом вернуть детскую площадку, обеспечив детям возможность играть в пределах дома.