Магазин был выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей.

Сегодня, 23 июня, стало известно, что на Любинском проспекте, в самом центре Омска, выставили на продажу магазин женской одежды и аксессуаров от российских дизайнеров, включая омских авторов. Бутик был открыт два года назад известным дизайнером Александрой Давыдовой.

Она рассказала «Омск-информу» о причинах реализации бизнеса. Предпринимательница сначала связала продажу магазина с травмой ноги.

– Я получила серьезную травму ноги. Сейчас не могу ходить и, соответственно, работать, – объяснила Давыдова.

Однако по ходу беседы владелица точки заявила о намерении развивать другие два проекта, более перспективные, по ее мнению.

– Если не продадим, будем работать дальше. Как-нибудь протянем до сентября. Надеюсь, к тому времени мне физически станет легче, – сказала дизайнер.

Напомним, магазин выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей. В эту сумму входят товарные остатки на сумму около 1,5 миллиона рублей.