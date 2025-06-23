По мнению Виталия Прошкина, таких мастеров на свободном рынке очень мало.

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин назвал предполагаемую причину ухода нападающего Рида Буше из омского «Авангарда».

– Может быть, у Буше по финансам был конфликт с «Авангардом». Еще Ткачева из «Трактора» отпустили. Такие мастера на вес золота, – заявил Прошкин в комментарии «РБ Спорт».

По его словам, на рынке уже несколько лет наблюдается дефицит игроков, особенно тех, кто готов играть в первых двух звеньях. Многие команды привлекают иностранцев, поскольку свободных российских мастеров почти нет. Клубы стараются не отпускать своих ключевых игроков в статусе свободных агентов, хотя бывают исключения.

Ранее экс-тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин заявил, что омичи своими трансферами идут ва-банк, и оправдается ли это, станет известно только в сезоне.