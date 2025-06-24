Звание заслуженного профессора классического вуза имеют 15 человек.

Исполняющий обязанности ректора Омского государственного университета имени Достоевского Иван Кротт опубликовал приказ, согласно которому с 1 июня сотрудникам, имеющим звание заслуженного профессора ОмГУ, положены доплаты в размере 12 тыс. рублей.

Доплата существовала в вузе с 2017 года. Однако два года назад прежний ректор Сергей Замятин урезал ее до 2 тыс. рублей. Его преемник выплату заслуженным профессорам вернул.

– Это решение – знак глубокого уважения и признательности тем, кто посвятил ОмГУ десятилетия своей жизни, внес неоценимый вклад в развитие науки, образования и воспитание многих поколений студентов. Звание «Заслуженный профессор» присваивается ученым советом университета самым достойным – тем, кто проработал в вузе не менее 30 лет, из них не менее 10 лет – в должности профессора, – сказал Иван Кротт в комментарии «Омск-информу».

Руководитель вуза пояснил, что выплаты будут получать семеро сотрудников университета.

– Это почетное звание носят семь выдающихся ученых и педагогов, которые сегодня работают в вузе, и я искренне благодарен каждому из них за преданность университету, за труд и мудрость, которые они ежедневно вкладывают в наше общее дело, – добавил Кротт.

При этом называть конкретных получателей выплаты и.о. ректора не стал, предложив журналистам посмотреть их список на сайте вуза и сославшись на защиту персональных данных. Как явствует из раздела «Почетные доктора и профессора ОмГУ», звание почетных профессоров вуза имеют 24 человека, в том числе 15 ныне живущих. В их числе, к примеру, бывшие ректоры ОмГУ Геннадий Геринг и Владимир Струнин.

Если рассуждать по совести, то вуз должен гордиться этими уважаемыми людьми и рассказывать о них общественности как можно больше. А ректор вуза, восстановивший права почетных профессоров на эти выплаты, не должен замалчивать имиджевую для университета историю. Напротив, совершенно нормально было собрать всех этих людей и отметить каждого.

Вызывает большие сомнения, что данная информация подпадает под действие закона о защите персональных данных. Да и сами получатели выплат наверняка не воспротивятся публичности, это знак внимания и уважения.