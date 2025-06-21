Сотрудники, получившие это звание, снова могут получать по 12 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности ректора омского государственного университета имени Достоевского Иван Кротт опубликовал приказ. По нему с 1 июня сотрудники, имеющие звание Заслуженного профессора ОмГУ, получат доплаты в размере 12 тыс. рублей.

- Установить с 01.06.2025 размер дополнительной ежемесячной выплаты работникам, работающим по трудовому договору, которым присвоено почетное звание Заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского» – 12 000,00 рублей, - цитирует приказ «СуперОмск».

Эта доплата в размере 12 тыс. рублей существовала в вузе с 2017 года. Однако прежний ректор Сергей Замятин урезал ее в 2023 году до 2 тыс. рублей.

Звание заслуженного профессора ОмГУ присваивается решением Ученого совета вуза. Кандидаты, в частности, должны иметь стаж работы в ОмГУ не менее 30 лет и стаж в должности профессора ОмГУ не менее 10 лет.