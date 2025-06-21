Омск-Информ
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·Образование

Сотрудники, получившие это звание, снова могут получать по 12 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности ректора омского государственного университета имени Достоевского Иван Кротт опубликовал приказ. По нему с 1 июня сотрудники, имеющие звание Заслуженного профессора ОмГУ, получат доплаты в размере 12 тыс. рублей.

 - Установить с 01.06.2025 размер дополнительной ежемесячной выплаты работникам, работающим по трудовому договору, которым присвоено почетное звание Заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского» – 12 000,00 рублей, - цитирует приказ «СуперОмск».

Эта доплата в размере 12 тыс. рублей существовала в вузе с 2017 года. Однако прежний ректор Сергей Замятин урезал ее в 2023 году до 2 тыс. рублей.

Звание заслуженного профессора ОмГУ присваивается решением Ученого совета вуза. Кандидаты, в частности, должны иметь стаж работы в ОмГУ не менее 30 лет и стаж в должности профессора ОмГУ не менее 10 лет.

·Образование

Сотрудники, получившие это звание, снова могут получать по 12 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности ректора омского государственного университета имени Достоевского Иван Кротт опубликовал приказ. По нему с 1 июня сотрудники, имеющие звание Заслуженного профессора ОмГУ, получат доплаты в размере 12 тыс. рублей.

 - Установить с 01.06.2025 размер дополнительной ежемесячной выплаты работникам, работающим по трудовому договору, которым присвоено почетное звание Заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского» – 12 000,00 рублей, - цитирует приказ «СуперОмск».

Эта доплата в размере 12 тыс. рублей существовала в вузе с 2017 года. Однако прежний ректор Сергей Замятин урезал ее в 2023 году до 2 тыс. рублей.

Звание заслуженного профессора ОмГУ присваивается решением Ученого совета вуза. Кандидаты, в частности, должны иметь стаж работы в ОмГУ не менее 30 лет и стаж в должности профессора ОмГУ не менее 10 лет.