Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина отдыхал около водоема рядом с деревней Орловкой.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту трагического происшествия на водоеме. Поздним вечером в субботу, 21 июня, на озере Бурьяново рядом с деревней Орловкой Тюкалинского района утонул 56-летний житель Омска.
Тело мужчины извлекли из воды. Материалы проверки будут переданы в следственный комитет для дальнейшего разбирательства и выяснения обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Николаевка утонул 16-летний подросток.
Мария Филимонова
·Происшествия

Мужчина отдыхал около водоема рядом с деревней Орловкой.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту трагического происшествия на водоеме. Поздним вечером в субботу, 21 июня, на озере Бурьяново рядом с деревней Орловкой Тюкалинского района утонул 56-летний житель Омска.
Тело мужчины извлекли из воды. Материалы проверки будут переданы в следственный комитет для дальнейшего разбирательства и выяснения обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Николаевка утонул 16-летний подросток.
Мария Филимонова