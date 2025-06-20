Омск-Информ
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·Происшествия

Возбуждено уголовное дело.
Вчера, 19 июня, около половины пятого вечера в реке Иртыш в микрорайоне Николаевка утонул 16-летний молодой человек. Уголовное дело возбуждено отделом следствия по городу Омску СУ СК России по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Следствием установлено, что группа подростков отдыхала на берегу реки. Находившийся в алкогольном опьянении девятиклассник решил искупаться вопреки наличию знака, запрещающего купание в этом месте. Несанкционированное плавание закончилось трагически.
На данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на полное выяснение обстоятельств происшествия.
К тому же прокуратурой в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности на водных объектах, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.
Мария Филимонова
·Происшествия

Возбуждено уголовное дело.
Вчера, 19 июня, около половины пятого вечера в реке Иртыш в микрорайоне Николаевка утонул 16-летний молодой человек. Уголовное дело возбуждено отделом следствия по городу Омску СУ СК России по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Следствием установлено, что группа подростков отдыхала на берегу реки. Находившийся в алкогольном опьянении девятиклассник решил искупаться вопреки наличию знака, запрещающего купание в этом месте. Несанкционированное плавание закончилось трагически.
На данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на полное выяснение обстоятельств происшествия.
К тому же прокуратурой в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности на водных объектах, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.
Мария Филимонова