Возбуждено уголовное дело.

Вчера, 19 июня, около половины пятого вечера в реке Иртыш в микрорайоне Николаевка утонул 16-летний молодой человек. Уголовное дело возбуждено отделом следствия по городу Омску СУ СК России по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Следствием установлено, что группа подростков отдыхала на берегу реки. Находившийся в алкогольном опьянении девятиклассник решил искупаться вопреки наличию знака, запрещающего купание в этом месте. Несанкционированное плавание закончилось трагически.

На данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на полное выяснение обстоятельств происшествия.

К тому же прокуратурой в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности на водных объектах, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.