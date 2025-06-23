Омск-Информ
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·Общество

В отдельных районах ветер усилится до 15–20 м/с.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 23 июня, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +19...+24 °C.
По прогнозу, ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь, в отдельных районах – гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами порывы ветра достигнут 15–20 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Напомним, что такая погода сохранится до вечера. МЧС призывает омичей соблюдать меры предосторожности. 
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефону 101.
Мария Филимонова
·Общество

В отдельных районах ветер усилится до 15–20 м/с.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 23 июня, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +19...+24 °C.
По прогнозу, ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь, в отдельных районах – гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами порывы ветра достигнут 15–20 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Напомним, что такая погода сохранится до вечера. МЧС призывает омичей соблюдать меры предосторожности. 
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефону 101.
Мария Филимонова