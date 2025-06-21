Определен подрядчик для приведения в порядок зоны отдыха.

Подведены итоги торгов по благоустройству пляжа «Центральный-2», который раньше назывался «Куйбышевским». Он расположен между речным вокзалом и Ленинградским мостом.

Название компании, которая победила на торгах, не раскрывается.

Все работы обойдутся бюджету города почти в 108 млн рублей. Первые торги, где пляж предполагалось обустроить за 92,5 млн рублей, отменили из-за нарушения в рабочей документации. В ней не были учтены работы по переносу памятника Александру I из сквера у старого здания кадетского корпуса. Согласно техзаданию, подрядчик снесет 11 тополей и один вяз.

По проекту благоустройство пляжа должно завершиться до 1 августа. В программу включены работы по устройству тротуаров, проездов, велодорожек, ремонту лестницы, освещению, прокладке летнего водопровода, установке скамеек и урн. Фишкой локации должна стать лавка длиной 100 метров. В парке 200-летия Омского кадетского корпуса выложат новый тротуар из гранитной плитки.