Аферисту удалось вытянуть крупные суммы.

В омскую полицию обратилась 87-летняя жительница Октябрьского округа. Она рассказала о хищении денежных средств.

Утром ей позвонил человек, представившийся сотрудником военной прокуратуры. Звонивший пытался убедить пенсионерку перевести все имеющиеся у нее деньги на «безопасный счет», предупредив о скором визите коллег, которые заберут наличные. Старушка сначала не поверила, но днем к ней пришли трое мужчин, которым она и отдала 320 тыс. рублей. Омичка поделилась этим с сыном и обратилась в полицию.

Когда мошенники направили к пенсионерке курьера за еще 200 тыс. рублей, оперативники задержали 20-летнего омича. На допросе он признался, что нашел работу через мессенджер, получив задание забрать деньги и передать их другим лицам. За выполненную работу ему пообещали заплатить 10 тыс. рублей.

В ходе следствия выяснилось, что юноша обманул еще 88-летнюю пенсионерку из Ленинского округа. Он забрал у нее 250 тыс. рублей якобы для проверки на подлинность, передав деньги аферистам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».