Омск-Информ
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·Общество

Комментировать матчи по-прежнему будет Никита Петров.
Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с ведущим Никитой Петровым. Голос «G-Drive Арены» будет работать еще как минимум год.
– В сезоне-2024/2025 он провел за «ястребов» 40 (34 РЧ + 6 ПО) домашних матчей, 121 раз прокричал «ГОЛ! ГОЛ! ГООООЛ!» и бесконечно много радовал вас, – сообщает омский хоккейный клуб.
Ранее стало известно, что Петров работает в Омске последний год. Уходить он собирался в связи с семейными обстоятельствами. ХК «Авангард» даже объявлял о поиске нового ведущего домашних матчей.
1389Андрей Андреев
·Общество

Комментировать матчи по-прежнему будет Никита Петров.
Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с ведущим Никитой Петровым. Голос «G-Drive Арены» будет работать еще как минимум год.
– В сезоне-2024/2025 он провел за «ястребов» 40 (34 РЧ + 6 ПО) домашних матчей, 121 раз прокричал «ГОЛ! ГОЛ! ГООООЛ!» и бесконечно много радовал вас, – сообщает омский хоккейный клуб.
Ранее стало известно, что Петров работает в Омске последний год. Уходить он собирался в связи с семейными обстоятельствами. ХК «Авангард» даже объявлял о поиске нового ведущего домашних матчей.
1389Андрей Андреев