Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Мальчик пострадал и теперь находится в больнице.
Сегодня, 20 июня, около 14:05 в Исилькульском районе Омской области случилось ДТП. На грунтовой дороге между селами Новорождественка и Аполлоновка столкнулись мопед и КамАЗ.
Как соообщили полицейские, за рулем грузовика находился 36-летний мужчина. Мопедом управлял 14-летний мальчик. В аварии он получил различные травмы, с которыми попал в больницу.
Отметим, что это не первый ребенок, который пострадал сегодня в ДТП на территории Омской области. В Шербакульском районе под машину угодил юный велосипедист.
Андрей Андреев
·Происшествия

Мальчик пострадал и теперь находится в больнице.
Сегодня, 20 июня, около 14:05 в Исилькульском районе Омской области случилось ДТП. На грунтовой дороге между селами Новорождественка и Аполлоновка столкнулись мопед и КамАЗ.
Как соообщили полицейские, за рулем грузовика находился 36-летний мужчина. Мопедом управлял 14-летний мальчик. В аварии он получил различные травмы, с которыми попал в больницу.
Отметим, что это не первый ребенок, который пострадал сегодня в ДТП на территории Омской области. В Шербакульском районе под машину угодил юный велосипедист.
Андрей Андреев