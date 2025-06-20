Омск-Информ
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·Спорт

Речь идет о бывшем хоккеисте «Торпедо».
«Авангард» собирается подписать контракт с защитником Вячеславом Войновым. Об этом сообщает телеграм-канал «#НППО | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ».
В минувшем сезоне Войнов играл за «Торпедо». В 53 матчах он набрал 23 (7+16) очков при показателе полезности «+2». В мае стало известно, что нижегородский клуб не планирует продлевать с ним контракт.
Отметим, что в сезоне-2019/2020 защитник уже выступал за Омск. Ранее сообщалось, что «Авангард» за 120 миллионов получит форварда из «Динамо».
Андрей Андреев
·Спорт

Речь идет о бывшем хоккеисте «Торпедо».
«Авангард» собирается подписать контракт с защитником Вячеславом Войновым. Об этом сообщает телеграм-канал «#НППО | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ».
В минувшем сезоне Войнов играл за «Торпедо». В 53 матчах он набрал 23 (7+16) очков при показателе полезности «+2». В мае стало известно, что нижегородский клуб не планирует продлевать с ним контракт.
Отметим, что в сезоне-2019/2020 защитник уже выступал за Омск. Ранее сообщалось, что «Авангард» за 120 миллионов получит форварда из «Динамо».
Андрей Андреев