Жители Кузьминок обеспокоены безопасностью детей и требуют решения проблемы.

Проблема с нехваткой мест в новом лицее «Авангард» в омском микрорайоне Кузьминки продолжает вызывать недовольство среди местных жителей. Многие семьи купили жилье именно потому, что рядом строили новую школу, но оказалось, что не все дети смогут попасть туда учиться.

В Министерстве образования Омской области сообщили, что при определении границ учебного участка руководство муниципалитета опиралось на официальную статистику количества учащихся, зарегистрированных в данном районе, и возможности новой школы по количеству классов и учеников. А также добавили, что при формировании микроучастка учитывались права и интересы детей, проживающих в этом микрорайоне.

Родителям, которые нацелились отдать детей в новый лицей, предлагают рассмотреть соседние школы.

– Микроучасток определяется один раз в год, и в течение года возможность изменения микроучастка не предусмотрена. Уменьшая созданный микроучасток через исключение каких-либо многоквартирных домов, ранее включенных в него, мы нарушим права детей. Так как лицей – учреждение областное и по законодательству вся территория города должна быть отнесена к муниципальным общеобразовательным организациям, то территория лицея одновременно закреплена и за городскими школами. Поэтому дети, проживающие в микрорайоне, могут посещать школы № 7, 33, а также технологический лицей «Авангард», – заявила министр образования Омской области Ольга Степанова.

Омичи выразили недовольство по этому предложению.

– Ну, тогда нужно реализовать право наших детей учиться в школе у дома! Не за 1,5 км, а в радиусе 500 метров. Мы не виноваты, что лицей не был рассчитан на такое количество желающих. Кто-то посчитал неправильно, нужно выходить из ситуации в пользу детей микрорайона, решайте, как соблюсти права детей и всех вместить грамотно! – комментирует одна из жительниц Кузьминок.

Родители юных омичей обоспокоены безпасностью детей и требуют зачислить их в лицей возле дома.

– Областной лицей в густонаселенном районе, где в основном живут молодые семьи с детьми? Нам нужна школа, в которой будут учиться наши дети! В две, а может, и в три смены, лишь бы имея безопасную дорогу до школы, как и задумано было застройщиком. Мы покупали квартиры здесь, видя проект, и нам обещали школу для наших детей! Для чего в нашем микрорайоне лицей, если мы не имеем возможности здесь учиться? Стройте областной лицей в другом месте. А нам верните нашу школу. Пусть наши дети будут в безопасности, а мы наконец сможем выйти на работу, чтобы не провожать/встречать своих детей, – говорит другая мать школьника из Кузьминок.

Ранее сообщалось, что не живущие в Кузьминках омичи, пытаясь устроить детей в лицей, покупают временную регистрацию и подают документы на прием в новое образовательное учреждение. Жители микрорайона опасаются, что учебное заведение уйдет под контроль хоккейного клуба «Авангард» и вместо их детей приоритет будет отдан спортсменам.