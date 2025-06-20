Свен Андригетто выступал за омичей в сезоне-2019/2020.

Бывший нападающий омского «Авангарда» Свен Андригетто признан лучшим хоккеистом сезона-2024/2025 по версии Международной федерации хоккея. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В сезоне 2024/25 Андригетто в составе швейцарского Цюриха провел 45 матчей регулярного чемпионата, забросил 20 шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф он добавил еще 22 очка в 16 играх. Его команда выиграла чемпионат Швейцарии и стала победителем Лиги чемпионов.

На чемпионате мира 2025 года в составе сборной Швейцарии форвард завоевал серебряные медали, забил семь шайб и стал вторым по результативности турнира. В итоговом голосовании Андригетто набрал 34,6 % голосов, опередив голкипера сборной США Джереми Свэймана (18,6 %) и форварда Чехии Давида Пастрняка (18 %).

Напомним, что в сезоне-2019/2020 Андригетто выступал за омский «Авангард». В составе омичей он провел 62 матча, забросил 13 шайб и сделал 16 голевых передач. Также стоит отметить, что в прошлом сезоне лучшим игроком по версии IIHF стал другой экс-форвард «Авангарда» – Роман Червенка.