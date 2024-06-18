Награду чешскому нападающему Роману Червенке присудила Международная федерация хоккея. Он отыграл за «Авангард» два сезона.

Награду чешскому нападающему Роману Червенке присудила Международная федерация хоккея. Он отыграл за «Авангард» два сезона.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила имя победителя номинации «Лучший хоккеист года», сообщает «Чемпионат.com». Им стал бывший нападающий «Авангарда» Роман Червенка. Эта награда вручается как хоккеистам, так и хоккеисткам. Главное условие – претенденты на звание должны лучше всего продемонстрировать мастерство, решимость, командный успех и спортивный характер на льду и вне его.

Червенке в этой номинации противостояли коллеги-мужчины. С 31,3 % голосов он опередил швейцарского защитника Романа Йози (30,3 %), а также своего соотечественника голкипера Лукаша Достала (20,4 %), который защищает ворота сборной Чехии.

Роман Червенка провел за «ястребов» два сезона, по итогам обоих попадая в списки лучших бомбардиров лиги и клуба.

Весной 2012 года Червенка стал с «Авангардом» обладателем серебряных медалей: в драматичном финале Кубка Гагарина омский клуб уступил в семиматчевой серии московскому «Динамо». В том же году форвард покинул Омск.

Последние пять лет он играет в Швейцарии за клуб «Рапперсвиль». 26 мая стал чемпионом мира в составе сборной Чехии: в финале его команда обыграла Швейцарию – 2:0.