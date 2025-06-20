Суд обязал администрацию выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей.

Суд в Исилькуле рассмотрел дело о компенсации морального вреда местной жительнице, на голову которой упало дерево. Инцидент произошел 14 августа прошлого года. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в приемное отделение местной больницы. Врачи зафиксировали серьезный вред здоровью.

На суде выяснилось, что за деревья на городских улицах отвечает МКУ «Городское хозяйство». По мнению суда, организация должна была следить за деревьями на территории, принадлежащей городу, и вовремя убирать те, которые могут представлять опасность для людей и их имущества. Поскольку этого не сделали, требование о компенсации морального вреда признано обоснованным.

В итоге суд обязал МКУ «Городское хозяйство» выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей. Эти средства возьмут из бюджета города.

Решение еще не вступило в законную силу.