Вырубается лишь 10 % от разрешенного лимита.
Объемы заготовки древесины в Омской области остаются критически низкими. За прошлый год было вырублено чуть более 1,2 млн кубометров леса, в нынешнем 2025 году запланировано снизить объем заготовки до 1 млн кубометров, сообщает НГС55 со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства.
При этом годовой разрешенный лимит вырубки в регионе составляет 9,9 млн кубометров. Следовательно, фактически используется лишь десятая доля возможного ресурса.
Главные регионы, где ведутся активные лесозаготовки, – это северные районы Омской области: Тарский, Тевризский, Усть-Ишимский и Большеуковский. Здесь собирается свыше 70 % общего объема вырубленного леса. Активно лесопереработка ведется также в районах Среднего Прииртышья – Седельниковском, Муромцевском и Знаменском.
Параллельно власти отмечают активность нелегальных лесозаготовителей. Только в 2024 году было зарегистрировано 276 случаев незаконной вырубки леса объемом порядка 5,9 тыс. кубометров. Для сравнения, годом ранее преступниками было добыто около 5 тыс. кубометров дерева.
Ранее сообщалось, что в Советском парке Омска скосили молодые деревья.