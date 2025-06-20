Омск-Информ
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·Спорт

Контракт форварда рассчитан на три года.

Московский «Спартак» официально подписал контракт с бывшим нападающим «Авангарда» Никитой Холодилиным, сообщил официальный телеграм-канал столичного клуба.

Форвард залючил с москвичами двустороннее соглашение на три года, до конца сезона-2027/2028.

На счету Холодилина 115 матчей в КХЛ и 20 (12+8) набранных очков. 

Напомним, что Никита перешел в клуб в результате обмена «Авангарда» со «Спартаком». В Москву также отправились Данила Сысоев и Данил Васильев. Омский клуб также передал спортивные права на Никиту Прищепова и денежную компенсацию. 

1018Мария Филимонова
·Спорт

Контракт форварда рассчитан на три года.

Московский «Спартак» официально подписал контракт с бывшим нападающим «Авангарда» Никитой Холодилиным, сообщил официальный телеграм-канал столичного клуба.

Форвард залючил с москвичами двустороннее соглашение на три года, до конца сезона-2027/2028.

На счету Холодилина 115 матчей в КХЛ и 20 (12+8) набранных очков. 

Напомним, что Никита перешел в клуб в результате обмена «Авангарда» со «Спартаком». В Москву также отправились Данила Сысоев и Данил Васильев. Омский клуб также передал спортивные права на Никиту Прищепова и денежную компенсацию. 

1018Мария Филимонова