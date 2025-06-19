Разница между наличной и безналичной формами оплаты проезда составит 7 рублей.

С 1 июля в муниципальном транспорте Омска изменится стоимость проезда. При его оплате безналичными способами – банковской картой, «Омкой», QR-кодом – пассажиры смогут сэкономить 7 рублей по сравнению с теми, кто рассчитывается за проезд наличными.

Решение о необходимости корректировки размера провозной платы было принято на сегодняшнем заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры. Депутаты исходили из того, что за последний год значительно выросли тарифы на коммунальные услуги, повысилась стоимость ГСМ и запчастей. Все это влияет на тарифы перевозчиков и, соответственно, размер провозной платы.

Чтобы минимизировать последствия ее увеличения, мэрия Омска предложила сделать скидку для тех, кто рассчитывается за проезд в транспорте безналичным способом. По статистике, безнал сегодня используют более 90 % пассажиров. Для них с 1 июля размер провозной платы составит 38 рублей, для тех, кто платит наличными – 45.

– Наша задача – обеспечить бесперебойную работу предприятий городского пассажирского транспорта, снизить нагрузку на бюджет города в условиях дефицита средств и сохранить все меры социальной поддержки граждан при оплате проезда в пассажирском транспорте общего пользования. Меньший процент повышения провозной платы при использовании электронных средств, как нам кажется, станет стимулом для омичей рассчитываться за проезд безналично, что дополнительно приведет к уменьшению оборота наличных денег в пассажирском транспорте и, как следствие, снижению затрат транспортных предприятий в части инкассации, – отметил вице-мэр Омска Владимир Куприянов.

Председатель комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов, в свою очередь, подчеркнул, что даже после увеличения размер провозной платы останется значительно ниже тарифов, утвержденных для перевозчиков региональной энергетической комиссией.

– Текущие тарифы пассажирских предприятий, утвержденные РЭК, остаются на 13 и более рублей выше провозной платы, – сказал депутат. – Разница между этими показателями ложится на городской бюджет, который, как мы все помним, продолжает быть дефицитным. При этом цены растут на все, в том числе на топливо и запчасти. А нам еще нужно платить достойную заработную плату водителям, обновлять подвижной состав и развивать городскую инфраструктуру.

Экономическая эффективность от повышения размера провозной платы в муниципальном транспорте составит до конца текущего года 163,1 млн рублей: на 78,8 млн планируется снизить нагрузку на бюджет и на 84,3 млн увеличить его доходы. Эти деньги пойдут в том числе на дальнейшее развитие общественного транспорта в Омске.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на следующей неделе на очередном пленарном заседании Омского горсовета.