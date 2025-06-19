Сеть станций технического обслуживания охватит всю Россию.
Производитель масел «Газпромнефть – смазочные материалы» и автодилер «Рольф» договорились о развитии совместной сети станций технического обслуживания (СТО) в России. Соглашение заключили во время ПМЭФ-2025.
В новую сеть войдут как небольшие сервисные точки, так и крупные технические центры. У компании по производству масел уже есть своя сеть СТО, однако генеральный директор Анатолий Скоромец уверен, что партнерство откроет новые перспективы.
– Партнерство позволит увеличить географию сети и обеспечить российских автолюбителей качественным сервисом и высокотехнологичными маслами, – отметил он.
Добавим, что сети СТО будут оказывать услуги по техническому обслуживанию, в числе которых экспресс-диагностика, замена моторного масла и антифриза, мелкий ремонт и шиномонтаж. Заниматься поставками масел будет Омский завод смазочных материалов.