Омск-Информ
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·Авто

Это произошло утром на улице Думской. 
Сегодня утром, 19 июня, на улице Думской возле Аллеи олимпийцев в центре Омска случилось ДТП. Как сообщили в соцсетях очевидцы, один из автомобилей угодил в яму.
– Машина влетела в яму, где проводят ремонт коммуникаций, – сообщает автор поста.
Причина аварии неизвестна. По словам омичей, место проведения ремонтных работ было огорожено.
Отметим, что это не первое ДТП за день. В Кировском округе около торгового центра перевернулся автомобиль.
Андрей Андреев
·Авто

Это произошло утром на улице Думской. 
Сегодня утром, 19 июня, на улице Думской возле Аллеи олимпийцев в центре Омска случилось ДТП. Как сообщили в соцсетях очевидцы, один из автомобилей угодил в яму.
– Машина влетела в яму, где проводят ремонт коммуникаций, – сообщает автор поста.
Причина аварии неизвестна. По словам омичей, место проведения ремонтных работ было огорожено.
Отметим, что это не первое ДТП за день. В Кировском округе около торгового центра перевернулся автомобиль.
Андрей Андреев