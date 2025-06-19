Официальной информации пока нет.

Сегодня, 19 июня, менее часа назад в соцсетях появилась информация о страшном ДТП в Кировском округе Омска. У популярного ТЦ Festival City перевернулась машина.

На видео, опубликованном очевидцами в телеграм-канале «Инцидент Омск», видно, что автомобиль лежит на боку. Возле него по телефону разговаривает мужчина. Судя по всему, обошлось без пострадавших.

Официальной информации об обстоятельствах происшествия пока не поступало.

Напомним, что в 2020 году примерно на том же месте перевернулась машина скорой помощи. В той аварии пострадали 5 человек.