В этом году наблюдается 30-процентный рост отправлений домашних животных без сопровождения владельцев.

Жители Омской области массово отправляют домашних животных на поезде в другие регионы. С января по май со станции Омск-Пассажирский поездами дальнего следования без сопровождения владельцев отправились свыше 640 питомцев. Это почти на 30 % больше, чем за пять месяцев 2024 года.

– Чаще всего так путешествуют собаки и кошки, но встречаются и необычные питомцы, например кролики и шиншиллы, – говорится в сообщении Западно-Сибирской железной дороги.

Чтобы отправить питомца одного на поезде, необходимо предоставить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и другие), а также обеспечить животное поилкой, кормушкой с кормом, игрушкой и абсорбентом для поддержания чистоты в клетке.