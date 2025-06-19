Омск-Информ
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·Общество

Омичи стали реже брать жилищные кредиты.
Стало известно, что за январь – апрель текущего года в Омской области число выданных ипотек уменьшилось сразу на 49 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот промежуток времени было оформлено 2348 жилищных займов, сообщает НГС55 со ссылкой на региональное отделение Банка России.
Это снижение наблюдается уже третий год подряд. Согласно статистике Центробанка, в 2023 году в регионе было выдано 25 887 ипотечных кредитов, тогда как в течение всего 2024 года их число составило значительно меньшие показатели – 15 319 кредитов, что составляет уменьшение на 41 % относительно предыдущего периода.
Ранее сообщалось, что после отмены льготной ипотеки Омск оказался в зоне риска из-за нераспроданности жилья.
Мария Филимонова
·Общество

Омичи стали реже брать жилищные кредиты.
Стало известно, что за январь – апрель текущего года в Омской области число выданных ипотек уменьшилось сразу на 49 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот промежуток времени было оформлено 2348 жилищных займов, сообщает НГС55 со ссылкой на региональное отделение Банка России.
Это снижение наблюдается уже третий год подряд. Согласно статистике Центробанка, в 2023 году в регионе было выдано 25 887 ипотечных кредитов, тогда как в течение всего 2024 года их число составило значительно меньшие показатели – 15 319 кредитов, что составляет уменьшение на 41 % относительно предыдущего периода.
Ранее сообщалось, что после отмены льготной ипотеки Омск оказался в зоне риска из-за нераспроданности жилья.
Мария Филимонова