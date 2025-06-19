Погибшая выпала из транспорта на проезжую часть.

Кировский районный суд Омской области вынес обвинительный приговор водителю автобуса, ставшему виновником трагедии, приведшей к смерти омички.

Установлено, что 17 июля 2024 года, поздним вечером, мужчина вел рейсовый автобус «Луидор 2250DS» по маршруту № 344. Выезжая от остановки «70 лет Октября», водитель начал движение, предварительно не проверив закрытие дверей салона. Вследствие такой небрежности одна из пассажирок была выброшена наружу и тяжело пострадала. Пострадавшую женщину госпитализировали, но спасти ее жизнь медикам не удалось.

Сам обвиняемый своей вины не признавал, настаивая на том, что двери открылись случайно вследствие технической неисправности транспортного средства.

Тем не менее материалы дела позволили суду признать водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с заменой на 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5 % из заработной платы. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Приговор пока что не вступил в законную силу.