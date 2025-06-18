Следователи напоминают о главных правилах поведения на воде, чтобы избежать трагедий.

За несколько дней в Омской области утонули сразу несколько несовершеннолетних. Так, 17 июня около 17 часов на реке Иртыш возле села Новопокровка Горьковского района в 20 метрах от берега погибла 17-летняя девушка, которая отдыхала с подругой. В тот же день в селе Азово в котловане, где купаться запрещено, утонул 13-летний мальчик. Оба подростка находились на отдыхе со сверстниками без взрослых.

По этим случаям Следственный комитет Омской области возбудил уголовные дела по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Сейчас идут следственные действия, в ходе которых проверяют, как выполняли свои обязанности должностные лица, отвечающие за безопасность на воде.

Ранее, 16 июня, около 15 часов в реке Омь у села Нижняя Омка утонул 20-летний молодой человек из села Хортицы. Он не умел плавать, зашел в воду и не смог справиться с течением. По этому факту проводится проверка.

Следственные органы напоминают: чтобы избежать подобных трагедий, нужно соблюдать правила безопасности на водоемах, особенно летом. Чаще всего несчастные случаи происходят из-за купания в запрещенных местах, нарушения элементарных правил поведения на воде и отсутствия присмотра за детьми.

Напомним, что вечером 12 июня в Большеуковском районе Омской области утонул еще один 15-летний подросток. Однако даже то, что с ним был взрослый, ему не помогло.