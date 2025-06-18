Правительство отказалось от проекта огромного нефтепровода.

Правительство России отвергло предложение о строительстве гигантского нефтепродуктопровода от Омска до Дальнего Востока. Идея проекта состояла в решении проблемы обеспечения дальневосточных регионов топливом, разгрузке железнодорожных путей и увеличении экспорта в азиатско-тихоокеанские страны.

Однако, как следует из письма министра энергетики Сергея Цивилева, адресованного председателю комитета по энергетике Николаю Шульгинову, реализация проекта потребовала бы строительства трубопровода длиной более 7 тысяч километров и морского терминала для перевалки нефтепродуктов. Инвестиции в проект оценили в сумму не менее 1 трлн рублей.

Однако для увеличения объемов поставки черного золота в страны Азии нужны большие производственные мощности, которых у ОНПЗ может не хватить.

– В настоящее время нефтяные компании РФ осуществляют поставки нефтепродуктов в страны АТР в незначительных объемах, в связи с чем для формирования экспортной ресурсной базы для строительства нефтепродуктопровода объемов производства Омского НПЗ будет недостаточно, что потребует увеличения протяженности данного маршрута в западном направлении. Учитывая изложенное, проект строительства магистрального нефтепродуктопровода в направлении Тихого океана в настоящее время не рассматривается к реализации, – цитируют текст письма «Известия».

Между тем, по данным министерства, за последние пять лет наблюдается недостаточная загрузка мощностей нефтеперерабатывающих заводов Восточной Сибири и Дальнего Востока, включая заводы в Ачинске, Ангарске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В минэнерго утверждают, что потребности рынка восточного региона можно удовлетворить путем наращивания объемов переработки нефти на этих предприятиях.

Член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич подчеркнул, что отказ от реализации проекта объясняется нехваткой инвестиций у государственных компаний и ограниченными ресурсами бюджета в текущих экономических условиях.