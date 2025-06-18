Подростков привлекают разбитые окна и оставленные вещи.
В соцсетях появилось тревожное сообщение от местного жителя городка Нефтяников. По его словам, в расселенный дом, расположенный по адресу: Поселковая 1-я, 5, повадились дети.
– Хочу сообщить, что по адресу: Поселковая 1-я, 5, находится расселенный дом, в котором сейчас играют подростки и дети разных возрастов, лет от 7 и до 15. Бьют окна, что все стекла летят на улицу и на асфальт, по которому ходят пешеходы и другие маленькие дети, что небезопасно для них. Они могут себе порезать что-нибудь. Плюс сами подростки, залезая в разбившиеся окна, могут ненароком наскочить на осколок, – говорится в сообщении.