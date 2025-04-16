Местные жители боятся за безопасность своих детей.

Омичи поделились своими опасениями по поводу здоровья детей, которые бегают по этажам аварийного дома на улице Вузовской, 2, в Ленинском округе. Дом 1960 года признан аварийным еще в 2015 году. Видео с гуляющими по опасному объекту детьми поделились в паблике «Аварийный Омск».

Автор поста сообщает, что дом расселен и никак не огорожен. Дети разных возрастов с 2 часов и до самого вечера проводят время на заброшке.

– Почему местные жители должны сами охранять и оберегать детей от происшествий по адресу Вузовская, 2? Уже больше года, как жильцов расселили. Ограждения здания нет! Дети начиная с 14-00 и до самого вечера бегают по всем этажам, – говорит автор поста.

Ранее мы сообщали, что подростки замечены в недостроенном отеле «Хилтон» у метромоста.