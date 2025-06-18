Ученые обнаружили связь между финансовыми трудностями и когнитивными расстройствами у людей старше 65 лет.
Исследователи из Школы экономики Ноттингемского университета заявили, что перемены в финансовом поведении пожилых людей могут являться признаком развивающихся когнитивных расстройств, включая болезнь Альцгеймера. Их выводы были представлены в научном журнале JAMA Network Open.
Эксперты проанализировали анонимные банковские данные более 66 тысяч людей старше 65 лет. Особое внимание уделялось клиентам банков, чьи родственники назначили доверенных лиц для управления финансами по причине потери способности адекватно вести расчеты.
Исследование показало, что у людей с ранней стадией деменции наблюдаются заметные изменения в расходах: повышение затрат на коммунальные платежи и резкое сокращение расходов на развлечения и путешествия.
Кроме того, пенсионеры с ухудшением умственной деятельности демонстрируют низкую активность в цифровых каналах банковского обслуживания. Они чаще других теряют пластиковые карты, обращаются за сменой PIN-кодов и становятся жертвами мошенничества.
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