Среди главных факторов эксперты комиссии называют климат, географию, доходы населения и износ сетей.

В Региональной энергетической комиссии Омской области сделали заявление относительно разницы в тарифах на коммунальные услуги по России. Как пояснили в комиссии, на тарифы влияет множество факторов: климатические условия, географическое положение региона и удаленность от источников энергоносителей.

В регионах с суровыми зимами, таких как Омская область, затраты на отопление значительно выше, что увеличивает нагрузку на инфраструктуру и, соответственно, стоимость услуг для потребителей. Удаленность от мест добычи природных ресурсов приводит к высоким транспортным расходам на доставку топлива, что также отражается на цене.

Кроме того, на тарифы влияет уровень доходов населения. В регионах с низкими доходами государство стремится сдерживать рост цен, обеспечивая социальную справедливость. Омская область, например, предоставляет льготы на оплату коммунальных услуг 40 категориям граждан, что в прошлом году обошлось региональному бюджету в 3,8 млрд рублей. Количество получателей льгот составило около 254 тыс. человек.

Законодательство субъектов РФ также играет свою роль, определяя предельные индексы изменения платы за услуги и возможности предоставления льгот. Сказывается на тарифах и техническое состояние коммунальной инфраструктуры. Устаревшее оборудование требует больших расходов на ремонт и обслуживание, что приводит к увеличению стоимости услуг. В Омской области, как и во многих других регионах, наблюдается высокий износ сетей, что делает модернизацию инфраструктуры крайне необходимой.

Наконец, в РЭК указали, что тип потребления и технология учета также важны. Жители многоквартирных домов часто платят меньше за электроэнергию, горячую воду и отопление по сравнению с теми, кто проживает в домах с индивидуальным подключением.

– Например, у АО «Омскоблводопровод», которое поставляет питьевую воду в 13 муниципальных районов Омской области, по сравнению с поставщиком воды в городе Омске – АО «ОмскВодоканал», потребителей гораздо меньше, а объем реализации услуг намного ниже. При этом протяженность водопроводных сетей АО «Омскоблводопровод» в 2 раза больше. В Омске протяженность сетей небольшая, сети проложены плотно, город густонаселен, поэтому объемы потребления воды очень высокие. А чем выше объем потребления, тем ниже стоимость услуги, – пояснили в РЭК.