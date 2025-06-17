В Омске поменяется порядок избрания градоначальника – теперь это не конкурсная комиссия.

Сегодня, 17 июня, на заседании комитета Омского городского совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка рассматривали новый порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра.

Нового градоначальника планируют избирать городским парламентом из числа кандидатов, которых предложит губернатор Омской области.

Своих кандидатов ему, в свою очередь, смогут предлагать партии, представители которых есть в Законодательном собрании Омской области, Общественная палата Омской области, ассоциация «Совет муниципальных образований Омской области» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, но не более двух.

Напомним, что 19 июня 2025 года в России вступает в силу новый закон о местном самоуправлении. Об этом «Омск-информ» писал подробно. Он меняет порядок избрания мэров. До вступления в силу закона в большинстве областных, краевых и окружных центров мэров выбирали по конкурсной модели, в том числе в Омске. На специальную комиссию была возложена ответственность за это, в 2017 году первым мэром, избранным по конкурсу, стала Оксана Фадина. В 2021 году - Сергей Шелест, его полномочия заканчиваются в 2026 году.

На ближайшем пленарном заседании Омского городского совета, которое состоится 25 июня, порядок избрания мэра будет рассмотрен всеми депутатами. Если новую систему примут, то главу города будет фактически выбирать губернатор.