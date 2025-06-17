Зараженными оказались пять проб.
Российский Роспотребнадзор опубликовал данные о состоянии воды в регионах. Омская область в 2024 году оказалась в группе с высоким микробным риском при употреблении питьевой воды.
В пробах из местных водоемов обнаружили возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы. В пяти пробах горячей воды централизованных систем водоснабжения выявили возбудителей легионеллеза – опасного инфекционного заболевания, поражающего дыхательную, пищеварительную, нервную и мочевыделительную системы.
Регион также не смог достичь целевых показателей по доле населения, обеспеченного качественной питьевой водой. Почти в половине сел ее нет. Проблемы усугубляются летом. В некоторых населенных пунктах уже много лет в 30-градусную жару воду подают по несколько часов в сутки.
Отметим, что ранее инфекцию нашли в еде, которую поставляли в детский лагерь «Орленок» в Омской области. Там заболели 40 человек.